केरलम: वरिष्ठ पत्रकार और भाजपा 'जन्मभूमि' संपादक के कुन्हिकन्नन का निधन

के. कुन्हिकन्नन ने अपने करियर की शुरुआत केरलम में भाजपा युवा मोर्चा के पहले महासचिव के रूप में की थी। उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद संभाले।

वे केरलम यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। इसके अलावा, उन्होंने सेंसर बोर्ड, टेलीकॉम एडवाइजरी बोर्ड और केरल सरकार की पत्रकार मान्यता समिति में भी अपनी सेवाएं दीं। उनके परिवार में उनकी 2 बेटियां, प्राकुला और मंजिला हैं।