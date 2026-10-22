मालदा में राजनीतिक खून-खराबा: भाजपा समर्थक की हत्या, झड़पों में 6 घायल

समीर घोष की हत्या के बाद इलाके में विभिन्न गुटों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गईं। इन झड़पों में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल मौके पर भेजा गया। पुलिस ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन इस घटना से मालदा जिले में तनाव काफी बढ़ गया है।