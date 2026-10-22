मालदा में राजनीतिक खून-खराबा: भाजपा समर्थक की हत्या, झड़पों में 6 घायल
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गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रामकेली इलाके में भाजपा समर्थक समीर घोष पर हमला कर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस हमले के पीछे विरोधी राजनीतिक दल का हाथ है। इस घटना से इलाके में राजनीतिक दुश्मनी और बढ़ गई है, जिससे पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया है।
मालदा में हुई झड़प में 6 लोग घायल
समीर घोष की हत्या के बाद इलाके में विभिन्न गुटों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गईं। इन झड़पों में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल मौके पर भेजा गया। पुलिस ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन इस घटना से मालदा जिले में तनाव काफी बढ़ गया है।