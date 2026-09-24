भाजपा कार्यालयों और कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है (फाइल तस्वीर)

हरियाणा सिविल सचिवालय, फिरोजपुर के स्कूल और कई भाजपा कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी

लेखन आबिद खान 01:51 pm Sep 24, 202601:51 pm

क्या है खबर?

मुंबई, दिल्ली और चंडीगढ़ में भाजपा कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए ये धमकी भेजी गई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। साथ ही चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय को बम से उड़ाने का धमकी भरा मेल आया है। इसके बाद सचिवालय में डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच गई है और जांच की जा रही है। पंजाब के कुछ स्कूलों को भी इसी तरह की धमकी मिली है।