डॉ युद्धजीत सेनगुप्ता की देखरेख में रेखा पात्रा को फिलहाल इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में रखा गया है। रविवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। इससे उनकी सेहत को लेकर सरकार और आम जनता की चिंता साफ दिखती है। पात्रा 2024 में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खिलाफ हुए संदेशखाली आंदोलन के दौरान काफी मशहूर हुई थीं और उन्होंने 2026 के चुनावों में अपनी सीट जीती थी। हाल ही में स्थानीय पार्टी नेताओं के साथ उनके कुछ मतभेद की खबरें भी सामने आई थीं, जिसकी वजह से लोग उनकी हर गतिविधि पर करीब से नजर रख रहे हैं।