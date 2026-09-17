उत्तर प्रदेश: मिर्जापुर में दलदल बना अंडरपास, भाजपा विधायक की कार भी फंसी

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गुरुवार को भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्रा की कार एक रेलवे अंडरपास में कीचड़ में फंस गई। विधायक किसी स्थानीय दौरे से लौट रहे थे, जब उनकी गाड़ी गहरे कीचड़ में धंस गई और खुद से निकल नहीं पाई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने एक ट्रैक्टर की मदद से उनकी गाड़ी को बाहर निकाला।