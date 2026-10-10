बिजनौर: भाजपा विधायक पर बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का आरोप, गरमाई सियासत

पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है, वहीं लोग सड़कों पर उतरकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रामू की मां ने बताया कि 7 अक्टूबर को सिंह के एक सहायक उनके बेटे को घर से ले गए थे। इसके बाद रामू को 2 दिनों तक पीटा गया। विधायक कुंवर सुशांत सिंह ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि जिन लोगों को पीटने का आरोप लगा है, वे आपस में ही लड़े थे। इस घटना के बाद से ही इलाके में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि पीड़ितों को रिहा किया जाए और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो।