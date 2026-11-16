नदी साफ करने में बीमार हुए बिट्टू तबाहि, उनके जज्बे ने जगाई पर्यावरण की नई अलख

सितंबर में बिट्टू की नदी सफाई से जुड़ी वीडियो वायरल होने के बाद वे रातों-रात मशहूर हो गए। इंटरनेट पर उन्हें लोगों का बहुत समर्थन मिला। अब कई लोग उनके जल्द ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं। इसके साथ ही वे दूसरों से यह भी अपील कर रहे हैं कि वे भी इस काम में हाथ बंटाएं और नदी को गंदा करना बंद करें, ताकि बिट्टू की मेहनत बेकार न जाए। उनकी यह लगन पर्यावरण की जिम्मेदारी निभाने को लेकर एक नई बहस शुरू कर रही है।