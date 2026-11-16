नदी साफ करने में बीमार हुए बिट्टू तबाहि, उनके जज्बे ने जगाई पर्यावरण की नई अलख
सुरेंद्र सिंह चौधरी, जिन्हें लोग बिट्टू तबाहि के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश की प्रदूषित अजनार नदी की सफाई करने के बाद बीमार पड़ गए। उन्होंने एक वीडियो साझा किया, जिसमें वे अस्पताल या क्लिनिक के बिस्तर पर दिखे। उनके हाथों पर गंदे पानी से हुए घाव और संक्रमण साफ नजर आ रहे थे। तबीयत खराब होने के बावजूद बिट्टू ने सफाई का काम बंद नहीं किया है। वे इस बात से भी निराश हैं कि कुछ लोग आज भी नदी में कचरा फेंक रहे हैं।
बिट्टू के काम से पर्यावरण पर चर्चा शुरू
सितंबर में बिट्टू की नदी सफाई से जुड़ी वीडियो वायरल होने के बाद वे रातों-रात मशहूर हो गए। इंटरनेट पर उन्हें लोगों का बहुत समर्थन मिला। अब कई लोग उनके जल्द ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं। इसके साथ ही वे दूसरों से यह भी अपील कर रहे हैं कि वे भी इस काम में हाथ बंटाएं और नदी को गंदा करना बंद करें, ताकि बिट्टू की मेहनत बेकार न जाए। उनकी यह लगन पर्यावरण की जिम्मेदारी निभाने को लेकर एक नई बहस शुरू कर रही है।