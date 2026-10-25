रेलवे की अमानवीय लापरवाही: यात्री की मौत के बाद 12 घंटे तक ट्रेन में रहा शव
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45 साल के कैंसर के मरीज बिनाद पासवान का निधन गीतांजलि एक्सप्रेस में मुंबई से हावड़ा जाते समय हो गया। सुबह यात्रियों ने रेलवे स्टाफ को उनके निधन की सूचना दी थी, लेकिन उनका शव करीब 12 घंटे तक उसी कोच में पड़ा रहा।
इस वजह से ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को काफी परेशानी हुई और उन्हें एक अजीबोगरीब स्थिति में यात्रा करनी पड़ी।
टाटानगर में भी शव नहीं हटाया गया
शाम को जब ट्रेन टाटानगर जंक्शन पर रुकी, तब भी पासवान का शव नहीं हटाया गया था। इस देरी से परेशान होकर एक यात्री ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ‘रेल मदद’ पर टैग करके मदद मांगी।
कई यात्रियों ने इस लंबे इंतजार के दौरान ट्रेन में खराब रखरखाव, बुनियादी सुविधाओं की कमी और अनाधिकृत वेंडरों से महंगे दामों पर चीजें खरीदने जैसी कई समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाया।