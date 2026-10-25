रेलवे की अमानवीय लापरवाही: यात्री की मौत के बाद 12 घंटे तक ट्रेन में रहा शव

शाम को जब ट्रेन टाटानगर जंक्शन पर रुकी, तब भी पासवान का शव नहीं हटाया गया था। इस देरी से परेशान होकर एक यात्री ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ‘रेल मदद’ पर टैग करके मदद मांगी।

कई यात्रियों ने इस लंबे इंतजार के दौरान ट्रेन में खराब रखरखाव, बुनियादी सुविधाओं की कमी और अनाधिकृत वेंडरों से महंगे दामों पर चीजें खरीदने जैसी कई समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाया।