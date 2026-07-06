बेंगलुरु में बाइकर्स ने गंभीर मरीज वाली एंबुलेंस रोकी, करते रहे स्टंट देश Jul 06, 2026

बेंगलुरु में कुछ बाइक सवारों के एक समूह ने देर रात एक गंभीर मरिज को ले जा रही एंबुलेंस का रास्ता रोक लिया। उन्होंने एंबुलेंस को आगे निकलने देने के बजाय सड़क पर स्टंट करना शुरू कर दिया। इस घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में दिखाया गया है कि बाइक पर पीछे बैठे किसी भी सवारी ने हेलमेट नहीं पहन रखा था और एंबुलेंस उनके पीछे फंसी हुई थी। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर काफी गुस्से में हैं और अब वे कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।