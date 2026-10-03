खुदकुशी या साजिश? बीजापुर में सिपाही की मौत पर पुलिस-परिवार आमने-सामने

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सेंद्रा कैंप में 30 सितंबर को कॉन्स्टेबल विजेंद्र ठाकुर की मौत हो गई। पुलिस भले ही इसे खुदकुशी बता रही है, लेकिन ठाकुर का परिवार इसे संदिग्ध मान रहा है और उन्हें किसी साजिश का शक है।

उनकी पत्नी सरिता ने बताया कि मौत से ठीक एक दिन पहले उनकी बात हुई थी और उस दौरान विजेंद्र एकदम ठीक लग रहे थे।