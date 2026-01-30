बिहार के वैशाली में महादलित महिला का शव सड़क पर जलाया गया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिहार: वैशाली में महादलित महिला का शव श्मशान जाने से रोका, बीच सड़क पर जलाई चिता

लेखन गजेंद्र 12:13 pm Jan 30, 202612:13 pm

बिहार के वैशाली जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महादलित बुजुर्ग महिला के शव को श्मशाम घाट ले जाने के लिए रास्ता नहीं दिया गया, जिसके बाद उनके परिजनों ने शव बीच रास्ते में जला दिया। घटना गोरौल थाना क्षेत्र के सोन्धो अंधारी गाछी चौक की है। घटना की सूचना पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन तनाव की संभावना को देखते हुए बीच-बचाव कराती रही। हालांकि, चिता जलने के बाद पुलिस ने उसे बुझाकर सफाई करवाई।