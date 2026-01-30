बिहार: वैशाली में महादलित महिला का शव श्मशान जाने से रोका, बीच सड़क पर जलाई चिता
क्या है खबर?
बिहार के वैशाली जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महादलित बुजुर्ग महिला के शव को श्मशाम घाट ले जाने के लिए रास्ता नहीं दिया गया, जिसके बाद उनके परिजनों ने शव बीच रास्ते में जला दिया। घटना गोरौल थाना क्षेत्र के सोन्धो अंधारी गाछी चौक की है। घटना की सूचना पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन तनाव की संभावना को देखते हुए बीच-बचाव कराती रही। हालांकि, चिता जलने के बाद पुलिस ने उसे बुझाकर सफाई करवाई।
घटना
क्या है पूरा मामला?
सोन्धो गांव की रहने वाले दहाउर मांझी की 91 वर्षीय पत्नी झपसी देवी की गुरुवार को मौत हो गई थी। मांझी टोला के लोग दोपहर में शव को सरकारी श्मशान ले जा रहे थे। तभी स्थानीय दुकानदारों और दबंगों ने श्मशाम तक जाने वाली सड़क को बंद कर दिया और शव को उनके मार्ग से ले जाने का विरोध किया। काफी बहस के बाद मांझी टोला के लोगों ने शिव मंदिर के सामने चिता जताई और उसमें आग लगा दी।
शिकायत
मांझी टोला के लोगों ने शिकायत की
मांझी टोला के लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी एक महिला के शव को ले जाते समय रास्ता रोक दिया गया था और लोगों को वहां से खदेड़ा गया था। लोगों का कहना है कि स्थानीय लोगों ने सड़क पर ही अतिक्रमण कर रखा है और मंदिर बना दिया है, जिससे रास्ता बंद हो गया और गरीबों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। मामले पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है।