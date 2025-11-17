बिहार के बेतिया में बेकाबू कार ने बारातियों को कुचला, 4 की मौत
क्या है खबर?
बिहार के बेतिया जिले में रविवार देर रात एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े बारातियों को कुचल दिया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना लौरिया-बगहा मुख्य मार्ग स्थित विशुनपुरवा के पास घटी है। हादसे में घायल करीब 16 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार का चालक मौके से भागने में सफल हो गया। हालांकि, गुस्साई भीड़ ने कार को पत्थर और डंडों से क्षतिग्रस्त कर दिया है।
हादसा
दुल्हन के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी बारात
पुलिस ने बताया कि बारात नरकटियागंज के मलदहिया पोखरिया से बिशनपुरवा पहुंची थी। सभी बाराती नाच-गाने के बाद दुल्हन के दरवाजे तक पहुंच चुके थे और सड़क किनारे खड़े थे। तभी तेज रफ्तार कार ने उनको टक्कर मार दी। हादसे में दिनेश कुशवाहा (40), राजेश महतो (35) समेत 2 अन्य की मौत हुई है। मृतकों में दूल्हे के फूफा भी शामिल हैं। पुलिस कार चालक का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
हादसा
बारातियों से भरी स्कॉर्पियो गड्ढे में गिरी
बेतिया से अलग बक्सर जिले में भी हादसा हुआ है। यहां के चौसा में रविवार देर रात बारातियों से भरी एक स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में होने के कारण अनियंत्रित हो गई। कार चौसा बाजार में सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में गिर गई। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हैं, जिनकी हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि बारात उत्तर प्रदेश से चौसा जा रही थी। स्कॉर्पियो ने दूल्हे की कार ओवरटेक करने की कोशिश की थी।