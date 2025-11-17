बिहार के बेतिया में कार ने बारातियों को कुचला (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिहार के बेतिया में बेकाबू कार ने बारातियों को कुचला, 4 की मौत

लेखन गजेंद्र 10:43 am Nov 17, 202510:43 am

क्या है खबर?

बिहार के बेतिया जिले में रविवार देर रात एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े बारातियों को कुचल दिया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना लौरिया-बगहा मुख्य मार्ग स्थित विशुनपुरवा के पास घटी है। हादसे में घायल करीब 16 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार का चालक मौके से भागने में सफल हो गया। हालांकि, गुस्साई भीड़ ने कार को पत्थर और डंडों से क्षतिग्रस्त कर दिया है।