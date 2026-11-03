बिहार में 50,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 4 परियोजनाओं से बदलेगी सड़कों की सूरत

इन परियोजनाओं में 7,331.40 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला वाराणसी-रांची-कोलकाता हाईवे शामिल है, जो बिहार को पड़ोसी राज्यों से बेहतर तरीके से जोड़ेगा। इसके अलावा, गंडक नदी पर 1,976.77 करोड़ रुपये की लागत से एक नया पुल बनेगा, जो बेतिया को उत्तर प्रदेश से सीधा जोड़ेगा। पटना शहर में भीड़ कम करने के लिए 8,455.86 करोड़ रुपये की लागत से छह लेन की एलिवेटेड सड़कें भी बनाई जा सकती हैं। इन सभी में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 31,987.11 करोड़ रुपये का पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, जिसका मकसद कोसी और सीमांचल इलाकों में व्यापार को बढ़ावा देना और सामान की तेज ढुलाई करना है।