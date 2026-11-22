'नीतीश सेतु' पर RJD कार्यकर्ताओं का हंगामा

बिहार: 'नीतीश सेतु' पर RJD कार्यकर्ताओं का हंगामा, प्रधानमंत्री के पोस्टर फाड़े

लेखन आबिद खान 01:37 pm Nov 22, 202601:37 pm

क्या है खबर?

बिहार के वैशाली में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) कार्यकर्ताओं ने 'नीतीश सेतु' पर जमकर हंगामा मचाया। कार्यकर्ताओं ने पुल पर लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर फाड़ दिए और झंडे लहराए। इस दौरान झुंड बनाकर कार्यकर्ता हुड़दंग करते दिखे। मौके से सामने आए वीडियो में RJD कार्यकर्ता 'तेजस्वी यादव जिंदाबाद' और 'लालू यादव जिंदाबाद' के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस पुल का कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था।