गांधी जयंती पर बिहार में 44 कैदी रिहा, पीड़ितों को 3.86 करोड़ रुपये की मदद भी

रिहा किए गए कैदियों में 90 साल से ज्यादा उम्र के 2, 80 साल से ज्यादा उम्र के 8 और 70 साल से ज्यादा उम्र के कई बुजुर्ग कैदी शामिल हैं।

सत्यनारायण सिंह और पंकज गुप्ता जैसे कुछ कैदी तो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं।

साथ ही एक ऐसी महिला भी शामिल है, जो लगभग 20 सालों से पूर्णिया जेल में अपनी सजा काट रही थी। कैदियों की इस रिहाई के साथ ही, बिहार सरकार अपराध से प्रभावित परिवारों को 3.86 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद भी देगी।

यह पहल सामाजिक कल्याण और उनके पुनर्वास के प्रति सरकार के व्यापक प्रयासों का एक हिस्सा है।