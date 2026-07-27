बिहार के सिवान में प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 से गोलीबारी करते दिखा पुलिसकर्मी निलंबित

बिहार: प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 से गोलीबारी करते दिखा पुलिसकर्मी निलंबित, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

लेखन गजेंद्र 12:56 pm Jul 27, 202612:56 pm

क्या है खबर?

बिहार में 25 जुलाई को NEET पेपर लीक को लेकर हुए छात्रों के प्रदर्शन में AK-47 से गोली चलाते देखे जाने पर एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। सिवान में हुई गोलीबारी में 3 प्रदर्शनकारी छात्र घायल हो गए थे, जिनका पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर है। घटना के संबंध में राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने अब सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है।