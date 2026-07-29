बिहार पुलिस ने छात्र प्रदर्शन को लेकर FIR की, युवक 4 महीने से रूस में मौजूद
क्या है खबर?
बिहार में NEET पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने एक ऐसे युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो उसमें शामिल ही नहीं था। किशनगंज जिले के बहादुरगंज में हुए प्रदर्शन ने 24 जुलाई को हिंसक रूप ले लिया था, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। पुलिस ने 46 लोगों के खिलाफ नामजद FIR की है, उसमें से एक छात्र ने 4 महीने से रूस में होने का दावा किया है।
दावा
युवक वीडियो जारी कर सवाल उठाया
सतमेढ़ी गांव के निवासी मोहम्मद सदाकत कोनैन ने वीडियो जारी कर दावा किया कि वह पिछले 4 महीने से रूस में है और 24 जुलाई को एलआरपी चौराहे पर हुए प्रदर्शन में बहादुरगढ़ पुलिस ने उसका नाम FIR में दर्ज कर लिया है।
सदाकत रूसी शहर में सिलाई का काम करते हैं। वह मार्च 2026 में रूस गए थे। उन्होंने प्रशासन से उनका नाम हटाने की अपील की है।
ऐसे ही कुछ अन्य युवक भी सामने आए हैं।
ट्विटर पोस्ट
रूस में मौजूद युवक का दावा
मोहम्मद सदाकत 4 महीने से रूस में हैं। बिहार पुलिस ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट में उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर दी है !! pic.twitter.com/jEDqWs27ck— Sachin Gupta (@Sachingupta) July 29, 2026
कार्रवाई
बहादुरगंज में 22 को हिरासत में लिया गया
बहादुरगंज पुलिस ने एलआरपी चौक पर हुए प्रदर्शन के मामले में अब तक 22 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि 46 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है।
इस बीच, बिहार सरकार ने 27 जुलाई को घोषणा की है कि 26 जुलाई 2026, शाम 6 बजे तक NEET आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाएंगे।
सरकार ने छात्रों को रिहा करने और भविष्य में भी कोई कार्रवाई न करने की बात कही है।