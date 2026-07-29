बिहार पुलिस ने छात्र प्रदर्शन को लेकर FIR की, युवक 4 महीने से रूस में मौजूद

बिहार पुलिस ने छात्र प्रदर्शन को लेकर FIR की, युवक 4 महीने से रूस में मौजूद

लेखन गजेंद्र 02:17 pm Jul 29, 202602:17 pm

क्या है खबर?

बिहार में NEET पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने एक ऐसे युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो उसमें शामिल ही नहीं था। किशनगंज जिले के बहादुरगंज में हुए प्रदर्शन ने 24 जुलाई को हिंसक रूप ले लिया था, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। पुलिस ने 46 लोगों के खिलाफ नामजद FIR की है, उसमें से एक छात्र ने 4 महीने से रूस में होने का दावा किया है।