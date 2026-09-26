AI से पीड़िता की पहचान उजागर करना पड़ा महंगा, बिहार पुलिस ने कसा शिकंजा

बिहार पुलिस ने एक सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस यूजर पर आरोप है कि उसने AI से बनाए भ्रामक वीडियो पोस्ट किए थे, जिनसे जमुई जिले में हुई छेड़छाड़ की घटना की पीड़िता की पहचान उजागर हो गई थी।

दरअसल, 21 सितंबर को इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद तुरंत कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थीं। तभी यह पूरा मामला सामने आया था।