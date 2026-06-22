बिहार पुलिस ने NEET-UG दोबारा परीक्षा में नकल गिरोह का किया पर्दाफाश, 24 को किया गिरफ्तार देश Jun 22, 2026

बिहार पुलिस ने 21 जून को लखीसराय में NEET-UG की दोबारा परीक्षा के दौरान एक बड़े नकल रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह 'सॉल्वर्स' कहे जाने वाले लोगों का इस्तेमाल करता था, जो असली उम्मीदवारों की जगह परीक्षा में बैठते थे। इस मामले में अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मेडिकल स्टूडेंट्स और बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारी भी शामिल हैं। दरअसल, यह दोबारा परीक्षा इसलिए करवाई गई थी क्योंकि पहले हुई परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के चलते रद्द कर दी गई थी। इस वजह से 20 लाख से ज़्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया था।