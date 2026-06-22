बिहार पुलिस ने NEET-UG दोबारा परीक्षा में नकल गिरोह का किया पर्दाफाश, 24 को किया गिरफ्तार
बिहार पुलिस ने 21 जून को लखीसराय में NEET-UG की दोबारा परीक्षा के दौरान एक बड़े नकल रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह 'सॉल्वर्स' कहे जाने वाले लोगों का इस्तेमाल करता था, जो असली उम्मीदवारों की जगह परीक्षा में बैठते थे। इस मामले में अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मेडिकल स्टूडेंट्स और बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारी भी शामिल हैं। दरअसल, यह दोबारा परीक्षा इसलिए करवाई गई थी क्योंकि पहले हुई परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के चलते रद्द कर दी गई थी। इस वजह से 20 लाख से ज़्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया था।
संदिग्धों में अर्पित राज, मयंक कश्यप शामिल
पुलिस को शक है कि गया के ANM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का छात्र अर्पित राज इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड है। वहीं पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (PMCH) का तृतीय वर्ष का MBBS छात्र मयंक कश्यप हसनपुर हाई स्कूल के परीक्षा केंद्र में बायोमेट्रिक कंपनी का कर्मचारी बनकर घुसा था। केआरके हायर सेकेंडरी स्कूल में की गई छापेमारी के दौरान पूनम कुमारी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नर्सिंग स्टूडेंट है और AIIMS रायबरेली का छात्र सौरभ झा भी पकड़े गए। पुलिस का कहना है कि परीक्षा की सुरक्षा में सेंध लगाने में अंदर के लोगों ने मदद की।