अररिया में 25 करोड़ रुपये कीमत की स्मैक जब्त, 6 ड्रग तस्कर गिरफ्तार
बिहार पुलिस ने अररिया में ड्रग तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बीते 13 नवंबर को 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 4.08 किलो स्मैक और इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन बरामद हुए, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 25 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने एक बिना नंबर वाली काली स्कॉर्पियो गाड़ी, 6 मोबाइल फोन और एक डिजिटल तराजू भी जब्त किया।
पुलिस को है अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट से जुड़े होने का शक
इस कार्रवाई की शुरुआत NH-27 के पास इस्माइल शेख की गिरफ्तारी से हुई। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जोगबनी से रियाज अंसारी को भी पकड़ा। एक दूसरी छापेमारी में, पुर्णिया से आ रही एक बस से रिंकू महालदार के पास से 1.416 किलो स्मैक बरामद हुई। बाद में एक स्कॉर्पियो गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली गई। इसमें मल्दा के नबीरुल और रमजनी महालदार और फारबिसगंज के मुकेश कुमार को ड्रग्स और उसे बनाने के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह के तार किसी अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट से जुड़े हैं। पुलिस ने उम्मीद जताई है कि जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।