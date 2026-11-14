अररिया में 25 करोड़ रुपये कीमत की स्मैक जब्त, 6 ड्रग तस्कर गिरफ्तार

इस कार्रवाई की शुरुआत NH-27 के पास इस्माइल शेख की गिरफ्तारी से हुई। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जोगबनी से रियाज अंसारी को भी पकड़ा। एक दूसरी छापेमारी में, पुर्णिया से आ रही एक बस से रिंकू महालदार के पास से 1.416 किलो स्मैक बरामद हुई। बाद में एक स्कॉर्पियो गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली गई। इसमें मल्दा के नबीरुल और रमजनी महालदार और फारबिसगंज के मुकेश कुमार को ड्रग्स और उसे बनाने के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह के तार किसी अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट से जुड़े हैं। पुलिस ने उम्मीद जताई है कि जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।