पटना में मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले छात्रों की पुलिस से झड़प, बैरिकेडिंग तोड़ी; क्या है मांग?

छात्र गांधी मैदान पर इकट्ठा हुए थे। यहां से वे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले। इस दौरान जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने छात्रों को रोक दिया। यहां पुलिस और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की और बवाल हुआ।

छात्रों ने जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और उसके ऊपर चढ़ गए।

इस दौरान अशोक राजपथ समेत आसपास के रास्तों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा।