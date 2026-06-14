बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में बवाल: छात्रों का पथराव, ट्रेनें रोकीं; पुलिस ने हवाई फायर किए

घटना

ट्रेनों की कथित अव्यवस्था से नाराज हुए अभ्यर्थी

जानकारी के मुताबिक, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए पाटलिपुत्र स्टेशन पर इकट्ठा हुए थे। इस दौरान ट्रेनों की व्यवस्था को लेकर कुछ ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में तोड़फोड़ के साथ रेलवे संचालन बाधित करने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत करने की कोशिश की। स्थिति काबू में न आने पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा।