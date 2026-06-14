बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में बवाल: छात्रों का पथराव, ट्रेनें रोकीं; पुलिस ने हवाई फायर किए
क्या है खबर?
बिहार में आज से शुरू हुई सिपाही भर्ती परीक्षा के पहले ही दिन भारी बवाल हो गया है। परीक्षा शुरू होने से पहले पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। ट्रेनों की अव्यवस्था से नाराज छात्रों ने कई ट्रेनों को रोक दिया, पथराव किया और विशेष ट्रेन में तोड़फोड़ की। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हवाई फायरिंग भी की।
घटना
ट्रेनों की कथित अव्यवस्था से नाराज हुए अभ्यर्थी
जानकारी के मुताबिक, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए पाटलिपुत्र स्टेशन पर इकट्ठा हुए थे। इस दौरान ट्रेनों की व्यवस्था को लेकर कुछ ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में तोड़फोड़ के साथ रेलवे संचालन बाधित करने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत करने की कोशिश की। स्थिति काबू में न आने पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा।
ट्विटर पोस्ट
छात्रों के बवाल का वीडियो
Imagine waiting for your train...— Gems Of Railway (@GemsOfRailway) June 14, 2026
And suddenly finding yourself hiding behind a pillar to avoid getting hit by flying stones.
That's exactly what happened at Patliputra Junction.
Trains were attacked.
Shops were damaged.
Passengers were forced to take shelter. pic.twitter.com/L6SCHGnJNd