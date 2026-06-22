बिहार में भारत भूषण तिवारी की हत्या के मामले में उठी CBI जांच की मांग
बिहार सरकार ने भोजपुर जिले में भारत भूषण तिवारी की विवादास्पद हत्या की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। इस घटना के बाद जनता में भारी गुस्सा है। अब एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच, इसमें शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR और सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज की निगरानी की मांग की गई है।
भारत भूषण के पास कोई हथियार न होने का दावा
पुलिस ने 17 जून को तिवारी पर गोली चलाई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के समय तिवारी ने उन पर गैर-कानूनी बंदूक से गोली चलाई थी। वहीं, उनके परिवार का दावा है कि तिवारी ने शांति से आत्मसमर्पण कर दिया था और उनके पास कोई हथियार नहीं था। सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ वीडियो भी परिवार के इस दावे का समर्थन करते दिख रहे हैं। परिवार के मुताबिक, तिवारी सोशल मीडिया पर स्थानीय मुद्दों को उठाते थे और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था। इस मामले में अब तक चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है।