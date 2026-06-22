बिहार में भारत भूषण तिवारी की हत्या के मामले में उठी CBI जांच की मांग

भारत भूषण के पास कोई हथियार न होने का दावा

पुलिस ने 17 जून को तिवारी पर गोली चलाई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के समय तिवारी ने उन पर गैर-कानूनी बंदूक से गोली चलाई थी। वहीं, उनके परिवार का दावा है कि तिवारी ने शांति से आत्मसमर्पण कर दिया था और उनके पास कोई हथियार नहीं था। सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ वीडियो भी परिवार के इस दावे का समर्थन करते दिख रहे हैं। परिवार के मुताबिक, तिवारी सोशल मीडिया पर स्थानीय मुद्दों को उठाते थे और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था। इस मामले में अब तक चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है।