भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर के परिजनों पर जमीन कब्जाने का आरोप, प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 12 नवंबर को डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स (DCLR) अजय कुमार और सर्कल ऑफिसर आलोक कुमार अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे और शिकायतकर्ताओं और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में जमीन का माप करवाया।

कुमार ने कहा, "शुरुआती पैमाइश के दौरान सरकारी सड़क पर अतिक्रमण पाया गया, जिसे तुरंत हटा दिया गया है। अन्य शिकायतकर्ताओं को सर्कल ऑफिस बुलाया गया है, जहां आगे की कार्रवाई से पहले उनके दस्तावेजों और शिकायतों की जांच की जाएगी।"