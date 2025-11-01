LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / मोकामा हत्याकांड: दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड; जानिए अब तक क्या-क्या हुआ
मोकामा हत्याकांड: दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड; जानिए अब तक क्या-क्या हुआ<span class="mobileHide md:col-span-3 xl:col-span-1 my-auto text-xs font-medium font-ternary inline uneditable float-right text-gray-600" id="wordcount940921" style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);" data-mce-style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);"></span>
बिहार के मोकामा में RJD नेता दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है

मोकामा हत्याकांड: दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड; जानिए अब तक क्या-क्या हुआ

लेखन आबिद खान
Nov 01, 2025
06:05 pm
क्या है खबर?

बिहार के मोकामा में मारे गए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। इसमें बताया गया है कि यादव की मौत सीने की कई हड्डियां और पसली टूटने और दोनों फेफड़ों के फटने की वजह से हुई थी। वहीं, हत्याकांड के बाद 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने 4 FIR दर्ज कर दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।

रिपोर्ट

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया?

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि यादव के शरीर पर कई जगह गहरे घाव के निशान मिले। कई पसलियों टूट गईं, फेफड़े फट गए और अंदरूनी घाव भी हैं, जिसके चलते ज्यादा मात्रा में खून बहा। रीढ़ की हड्डी के पास, सिर, घुटने, टखने और पीठ पर भी गहरे जख्म के निशान और चोटें मिलीं। दाहिने पैर के पास गोली लगने का भी निशान है। रिपोर्ट में मौत की वजह फेफड़ों का फटना और पसलियां टूटना बताया गया है।

पुलिसकर्मी

2 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, 35 लोग हिरासत में

हत्याकांड के बाद घोसवरी थाना अध्यक्ष मधुसूदन कुमार और भदौर थाना अध्यक्ष रविरंजन को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि काम में लापरवाही बरतने की वजह से दोनों पर ये कार्रवाई हुई है। जिले के पुलिस अधीक्षक (SP ग्रामीण) विक्रम सिहाग के मुताबिक, मामले में 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पटना SSP ने बताया कि इस मामले में अब तक 3 FIR दर्ज की गई है।

राजनीति

मामले पर राजनीति तेज, बैकफुट पर सरकार

AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि बिहार की जनता तय करें कि ये सुशासन है या कुशासन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन औवेसी ने कहा, "हम शुरू से कह है बिहार में जंगलराज पार्ट-2 चल रहा। पार्ट 1 तब था जब लालू परिवार मुख्यमंत्री थे।" तेजस्वी यादव ने कहा, "दिनदहाड़े हत्या होती है, नामजद FIR होती है लेकिन आरोपी थाने के सामने से गुजरकर प्रचार करता है। हत्या हुई, लेकिन एक भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई। "

FIR

FIR में क्या-क्या है?

दुलारचंद के पोते नीरज ने FIR में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के बाहुबली नेता अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर आरोप लगाए हैं। नीरज ने कहा, "अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने मेरे दादा के साथ गाली-गलोज की फिर गाड़ी से उतारकर ले गए। अनंत ने पिस्टल निकाली और मारने की नीयत से गोली चलाई। गोली मेरे दादा के पैर के तलवे पर लगी और वो गिर गए।" एक FIR खुद पुलिस और एक अनंत समर्थक ने दर्ज कराई है।

घटना

क्या है मामला?

30 अक्टूबर को दुलारचंद की जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के साथ चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई थी। उनके पैर में गोली लगी थी। आरोप है कि इसके बाद उनके शरीर पर गाड़ी भी चढ़ाई गई। दुलारचंद को मोकामा से JDU उम्मीदवार अनंत सिंह का विरोधी माना जाता था। वहीं, आरोपों पर अनंत ने कहा कि ये सब सूरजभान का किया धरा है। बता दें कि सूरजभान की पत्नी वीणा देवी मोकामा से RJD की प्रत्याशी हैं।