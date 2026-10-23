बिहार के सीवान में पटाखा कारोबारी के घर में भीषण विस्फोट

बिहार के सीवान में पटाखा कारोबारी के घर में भीषण विस्फोट, अब तक 7 की मौत

लेखन गजेंद्र 08:06 pm Oct 23, 202608:06 pm

क्या है खबर?

बिहार के सीवान जिले में शुक्रवार को एक पटाखा कारोबारी के घर में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। धमाका जामो थाना क्षेत्र के आलमापुर गांव में अमरुद्दीन मियां के घर पर हुआ। वह पटाखों का कारोबार करते हैं और घटना के समय उनके घर पर काफी पटाखे थे। अभी तक अमरुद्दीन के परिवार के 4 सदस्यों और 3 मजदूरों समेत 7 लोगों की मौत की सूचना है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।