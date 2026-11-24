अधिकारियों के मुताबिक, सुबह करीब 5:30 बजे हुए इस हादसे की वजह घना कोहरा हो सकता है। हादसे की सूचना मिलते ही इमरजेंसी टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और सभी को लखीसराय सदर अस्पताल ले गईं।

अस्पताल में डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं, 3 घायलों में से एक की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि बाकी 2 का इलाज चल रहा है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।