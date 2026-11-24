बिहार में भीषण हादसे में 5 की मौत, एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल
लेखन Manoj Panchal
बिहार में लखीसराय-जमुई सड़क पर मंगलवार तड़के गनसागर गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए हैं।
मरने वालों में पूर्वी चंपारण जिले के ढाका गांव के एक ही परिवार के 4 लोग और ड्राइवर जफर आलम (45) शामिल हैं। ये सभी एक SUV में सवार होकर यात्रा कर रहे थे, जब उनकी गाड़ी की एक ट्रक से सीधी टक्कर हो गई।
लखीसराय-जमुई हादसे में कोहरे को वजह मान रहे अधिकारी
अधिकारियों के मुताबिक, सुबह करीब 5:30 बजे हुए इस हादसे की वजह घना कोहरा हो सकता है। हादसे की सूचना मिलते ही इमरजेंसी टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और सभी को लखीसराय सदर अस्पताल ले गईं।
अस्पताल में डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं, 3 घायलों में से एक की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि बाकी 2 का इलाज चल रहा है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।