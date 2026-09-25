बिहार में जमुई और समस्तीपुर के बाद अब बांका में लड़की से छेड़छाड़

बिहार में जमुई-समस्तीपुर के बाद अब बांका में लड़की से छेड़छाड़, चप्पल से मारने की कोशिश

लेखन गजेंद्र 12:48 pm Sep 25, 202612:48 pm

क्या है खबर?

बिहार में लड़कियों से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जमुई और समस्तीपुर के बाद अब बांका जिले से सामने आए वीडियो में सोशल मीडिया पर हड़ंकप मचा दिया है। वीडियो बांका के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मंदार पर्वत का है, जहां नाबालिग लड़की के साथ कुछ युवक अभद्र व्यवहार और मारपीट करते दिख रहे हैं। वीडियो में एक युवक लड़की का हाथ मरोड़ता और दूसरा उसे चप्पल से मारने की कोशिश करते दिख रहा है।