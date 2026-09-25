बिहार में जमुई-समस्तीपुर के बाद अब बांका में लड़की से छेड़छाड़, चप्पल से मारने की कोशिश
क्या है खबर?
बिहार में लड़कियों से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जमुई और समस्तीपुर के बाद अब बांका जिले से सामने आए वीडियो में सोशल मीडिया पर हड़ंकप मचा दिया है। वीडियो बांका के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मंदार पर्वत का है, जहां नाबालिग लड़की के साथ कुछ युवक अभद्र व्यवहार और मारपीट करते दिख रहे हैं। वीडियो में एक युवक लड़की का हाथ मरोड़ता और दूसरा उसे चप्पल से मारने की कोशिश करते दिख रहा है।
वीडियो
वीडियो से गुंडागर्दी को बढ़ावा
बताया जा रहा है कि लड़की अपने दोस्त के साथ मंदार पर्वत घूमने गई थी, जहां 6 से 7 युवकों ने दोनों को पकड़ लिया और उनको तंग करना शुरू कर दिया।
वीडियो में एक तीसरा युवक हाथ में डंडा लिए दिख रहा है। वीडियो में एक ऐसा गाना जोड़ा गया है जो गुंडागर्दी को बढ़ावा देता प्रतीत होता है।
वीडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है, जो अब सामने आया है।
कार्रवाई
पुलिस ने 6 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया
पुलिस का कहना है कि जो वीडियो सामने आया है, उस पर 3 सितंबर की तारीख है, लेकिन संदेह है कि यह 6 महीने पुराना हो सकता है।
बौंसी थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी पंकज कुमार झा ने बताया कि सोशल मीडिया सेल को यह वीडियो 22 सितंबर को व्हाट्सएप के जरिए मिला था।
बाद में पुलिस की एक टीम मंदार पर्वत पर गई और वीडियो की जगह सही पाया। मामले में 6 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
ट्विटर पोस्ट
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साझा किया वीडियो
जमुई,समस्तीपुर के बाद अब “बांका” के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मंदार पर्वत पर नाबालिग लड़की के साथ शोषण, अभद्र व्यवहार और मारपीट का वीडियो वायरल!— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 25, 2026
बिहार में कानून व्यवस्था मृतप्राय:!
मनोनीत कठपुतली मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने अनाड़ीपन, बड़बोलेपन, अपरिपक्वता, अधीरता, व्याकुलता तथा… pic.twitter.com/XjFPu2oTWZ
घटना
जमुई और समस्तीपुर की घटनाओं से शर्मसार
बिहार में जमुई और समस्तीपुर में छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले से आक्रोश फैला हुआ था, उसके बाद बांका ने इसे और बढ़ा दिया।
समस्तीपुर में सार्वजनिक स्थान पर एक लड़की को परेशान करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लड़की को कुछ लड़कों ने डैम बाईपास रोड पर तस्वीर खींचते समय रोक लिया था।
जमुई में भी 7 युवकों ने एक लड़की के साथ अश्लील हरकत की थी। सभी को गिरफ्तार किया गया है।