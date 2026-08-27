नेपाल बाढ़ का बिहार पर कहर: मुख्यमंत्री ने लिया हवाई जायजा, खुले वाल्मीकिनगर बराज के 36 गेट

मुख्यमंत्री चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लोगों की सुरक्षा के लिए तेजी से काम करें। उन्होंने 'X' पर कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद करना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। इस सर्वेक्षण के दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद थे।

इसी बीच, गंडक नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए, एहतियात के तौर पर वाल्मीकिनगर बराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। बराज से पानी छोड़े जाने की मात्रा बुधवार रात 11 बजे 1.50 लाख क्यूसेक थी, जो गुरुवार सुबह तक घटकर 1.04 लाख क्यूसेक हो गई।