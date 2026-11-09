बिहार के मुख्यमंत्री का अमीर परिवारों से आह्वान- 125 यूनिट मुफ्त बिजली त्यागें
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने धनी परिवारों से 1 दिसंबर से मिलने वाली 125 यूनिट मुफ्त बिजली छोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह काम स्वेच्छा से किया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह बात दिवाली के मौके पर पटना की झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में कही। उन्हें उम्मीद है कि इस कदम से राज्य के संसाधन विकास के काम आ पाएंगे और समाज में एकजुटता की भावना भी बढ़ेगी।
बिहार में अभियान 1 दिसंबर से शुरू
यह अभियान 1 दिसंबर को शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले लोगों से LPG सब्सिडी छोड़ने की जो अपील की थी, उसी से प्रेरणा लेकर यह पहल की जा रही है।
बिहार सरकार हर साल बिजली सब्सिडी पर करीब 23,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। इसमें हर परिवार पर लगभग 10,000 रुपये का बोझ आता है। अगर संपन्न लोग इस सब्सिडी को छोड़ देते हैं, तो इससे दूसरे विकास प्रोजेक्टों के लिए पैसा मिल सकेगा।