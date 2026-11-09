बिहार के मुख्यमंत्री का अमीर परिवारों से आह्वान- 125 यूनिट मुफ्त बिजली त्यागें

यह अभियान 1 दिसंबर को शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले लोगों से LPG सब्सिडी छोड़ने की जो अपील की थी, उसी से प्रेरणा लेकर यह पहल की जा रही है।

बिहार सरकार हर साल बिजली सब्सिडी पर करीब 23,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। इसमें हर परिवार पर लगभग 10,000 रुपये का बोझ आता है। अगर संपन्न लोग इस सब्सिडी को छोड़ देते हैं, तो इससे दूसरे विकास प्रोजेक्टों के लिए पैसा मिल सकेगा।