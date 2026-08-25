पटना में मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे छात्रों ने बैरिकेड तोड़े, लाठीचार्ज और पानी से रोका

प्रदर्शनकारी 70वीं BPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और कथित पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितताओं और रोजगार संबंधी मुद्दों को लेकर चिंता जता रहे हैं।

इससे पहले छात्र, पटना के गर्दनीबाग इलाके में प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन में किसानों का समूह भी शामिल हो गया है।

बता दें कि बिहार सरकार ने एक दिन पहले छात्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की थी।