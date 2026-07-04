बिहार के भाजपा विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा

बिहार के भाजपा विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा, गोलीबारी से जुड़ा है मामला

लेखन आबिद खान 04:44 pm Jul 04, 202604:44 pm

क्या है खबर?

बिहार की साहेबगंज सीट से भाजपा के विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा सुनाई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2018 में हुए एक गोलीबारी कांड में ये फैसला सुनाया है। साथ ही विधायक को पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये की राशि देने का भी आदेश दिया गया है। इस मामले में पिछले महीने ही राजू को दोषी पाया गया था। सजा होने के बाद उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है।