बिहार सरकार सिंधु यात्रा पर देगी 20,000 रुपये तक की सब्सिडी

बिहार के 18 साल से बड़े लोगों को मिल सकती है खर्चों की प्रतिपूर्ति

अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं और आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, तो आपको अपनी यात्रा के खर्चों का आधा हिस्सा वापस मिल सकता है। यह रकम 20,000 रुपये तक होगी। हर साल केवल 100 लोगों को ही इस योजना के लिए चुना जाएगा। तीर्थयात्रा पूरी होने के बाद ही उन्हें खर्च की गई रकम की प्रतिपूर्ति की जाएगी। पर्यटन विभाग जल्द ही आवेदन करने के तरीके और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी देगा।