बिहार: दरभंगा में 6 वर्षीय मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या, इलाके में भड़की हिंसा

बिहार: दरभंगा में 6 वर्षीय मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या, इलाके में भड़की हिंसा
क्या है खबर?
बिहार के दरभंगा जिले में 6 वर्षीय मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना के बाद लोगों को गुस्सा फूट पड़ा और वे सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर कई वाहनों और दुकानों को आग लगा दी। पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हाथों में लाठी और डंडे लेकर शामिल रहीं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।
प्रकरण
क्या है दुष्कर्म और हत्या का मामला?
दरभंगा विश्वविद्यालय थाना पुलिस के अनुसार, शनिवार की देर शाम से 6 वर्षीय मासूम लापता थी। परिजन लगातार उसे खोज रहे थे। आवारा कुत्तों द्वारा भौंकने पर परिजनों को शक हुआ तो तालाब किनारे बच्ची का खून से लथपथ शव मिल गया। इसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू किया और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद रविवार को लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया और कई जगहों पर आगजनी भी की।
पथराव
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव
प्रदर्शनकारियों ने इलाके की कई सड़कों को जाम कर दिया। इससे ट्रैफिक व्यवस्था बाधित हो गई। पुलिस के लोगों को हटाने का प्रयास करने पर उन्होंने पथराव कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई। बाद में पुलिस ने भी स्थिति को संभालने के लाठीचार्ज किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया गया और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। प्रदर्शनकारी आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं।
पहचान
कैसे हुई आरोपी की पहचान?
सूचना मिलने ही पहले विश्वविद्यालय थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। उसके बाद दरभंगा वरिष्ठ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (SASP) जगरनाथ रेड्डी भी पहुंचे। उनके साथ कई थानों की पुलिस के साथ FSL और साइबर सेल की टीम भी पहुंची। पुलिस जांच में सामने आया कि बच्ची के साथ उसके 22 वर्षीय पड़ोसी विकास महतो ने दुष्कर्म किया था और फिर हत्या कर मौके से फरार हो गया। उसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी।
घटना
आरोपी ने कैसे दिया घटना को अंजाम?
SASP रेड्डी ने बताया कि जांच में सामने आया कि 3 बच्चियों तालाब किनारे खेल रही थी। उसी दौरान आरोपी मासूम बच्ची को उठाकर अंधेरे में ले गया। उसने पहले उससे दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान 2 बच्ची वहां से भाग निकली। उन्होंने बताया कि जांच में 2 बच्चियों ने CCTV फुटेज में आरोपी का चेहरा पहचान लिया। इसके बाद पुलिस ने विकास को गिरफ्तार कर लिया। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे मिले हैं।
हमला
RJD ने बोला सरकार पर हमला
इस घटना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बिहार सरकार और पुलिस-प्रशासन पर हमला बोला है। RJD ने एक्स पर लिखा, 'दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत! बलात्कार कर दरिंदगी से कर दी गई हत्या! स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़कों पर उबल पड़ा है! बिहार पुलिस और भाजपा, नीतीश कुमार सरकार को शर्म नहीं! सम्राट चौधरी की पुलिस का ध्यान केवल शराब के अवैध व्यापारियों, उगाही, वसूली से होने वाली कमाई पर है।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें विरोध प्रदर्शन का वीडियो
दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत!— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) February 8, 2026
बलात्कार कर दरिंदगी से कर दी गई हत्या! स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़कों पर उबल पड़ा है!
पर @bihar_police और BJP @NitishKumar सरकार को शर्म नहीं!
सम्राट चौधरी की पुलिस का ध्यान केवल शराब के अवैध व्यापारियों, उगाही, वसूली से होने वाली कमाई… pic.twitter.com/7jC1aSiIf7