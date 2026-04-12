बिहार के कटिहार में बस और पिकअप की भीषण टक्कर, 13 की मौत और 32 घायल

घटना

बाइक को टक्कर मारकर भाग रहा था बस चालक

ये हादसा कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र में दादपुर और बसगारा चौक के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि बस ने पहले कुछ वाहनों को टक्कर मारी और फिर चालक ने बस को तेज रफ्तार में भगाया। इसके बाद बस सामने से आ रही पिकअप से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए। बस की चपेट में आकर एक चार पहिया वाहन और 3 बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गईं।