रायपुर में खौफनाक वारदात: पति ने पत्नी और 2 बेटों को चाकुओं से गोदा, खुदकुशी का किया प्रयास

पुलिस के मुताबिक, भुनेश्वर साहू ने अपने परिवार पर चाकू से हमला किया। इस हमले में उसके 11 साल के बेटे आशीष और 8 साल के जॉन की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी 32 साल की पत्नी खीलेश्वरी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बताया जा रहा है कि इसके बाद साहू ने खुद को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान बच गई। फिलहाल वह पुलिस की हिरासत में है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का शुरुआती अनुमान है कि भुनेश्वर ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के चलते यह भयानक कदम उठाया होगा, हालांकि इस मामले में आगे की जांच अभी जारी है।