युवती ने शादी से मना किया, युवक ने AI से बनाई हनीमून की तस्वीरें
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां की एक युवती ने राजस्थान के उदयपुर में रहने वाले युवक से शादी से मना किया तो युवक ने उसका और उसके परिवार का जीना-दूभर कर दिया। युवक ने न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से फर्जी तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की बल्कि अंजान लोगों को बेवजह उनके घर का पता दिया। युवती ने परेशान होकर पुलिस और राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है।
घटना
क्या है पूरा मामला?
पीड़ित युवती की बहन ने पिछले साल जून में उसकी शादी के लिए जीवनसाथी डॉट कॉम पर एक उपयुक्त युवक की तलाश के लिए प्रोफाइल बनाई थी। इस दौरान युवती उदयपुर के एक युवक के संपर्क में आई है और दोनों की बातचीत होने लगी। इसके बाद युवती ने जुलाई में युवक को माता-पिता से मिलने के लिए भोपाल बुलाया। पहली मुलाकात में युवती के परिवार को युवक का व्यवहार संदिग्ध लगा और रिश्ते से मना कर दिया।
जांच
युवक ने युवती को परेशान करना शुरू किया
युवती के परिवार द्वारा मना किए जाने पर युवक काफी नाराज हो गया और उसने युवती को रोज फोन कर-करके परेशान कर दिया। इसके बाद युवती ने युवक का नंबर ब्लॉक किया, लेकिन वह अलग-अलग नंबरों से उसे फोन करता रहा। उसने परिवार के अन्य लोगों को भी परेशान किया। यही नहीं, युवक ने अपने सारे कॉल युवती के नंबर पर फॉरवर्ड कर दिया, जिससे आरोपी के पास आने वाले सभी कॉल युवती के पास आ रहे थे।
बुकिंग
500 से ज्यादा टैक्सियां युवती के घर भेजी
युवती ने बताया कि उसने घटना की जानकारी पुलिस को दी, तो युवक को फोन करने पर भी कॉल युवती के पास ही आ रहा था। युवक ने इस साल जनवरी में ओला, उबर और रैपिडो को युवती के पते पर बुक किया और एक दिन में करीब 500 से ज्यादा टैक्सी और मोटरसाइकिल को उनके घर भेज दिया। आरोपी युवक भोपाल से उज्जैन की टैक्सी बुक करता था और चालक लंबी दूरी के कारण उसे स्वीकार कर लेते थे।
उत्पीड़न
गोद भराई के कार्ड बनाकर युवती की कॉलोनी में बंटवाए
युवती का दावा है कि आरोपी ने नई प्रोफाइल बनाई और यह जानने के लिए उस पर नजर रखी कि युवती किसी दूसरे रिश्ते के लिए बातचीत कर रही है या नहीं। आरोप है कि उसने गोद भराई के फर्जी कार्ड छपवाकर उसकी कॉलोनी में बांट दिए और चांदी का सिक्का देने का वादा किया ताकि अधिक लोग आएं। यही नहीं, आरोपी ने शादी और हनीमून की तस्वीरें भी AI से बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।