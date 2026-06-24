युवती ने शादी से मना किया तो युवक ने AI से बनाई शादी और हनीमून की तस्वीरें (प्रतीकात्मक तस्वीर)

युवती ने शादी से मना किया, युवक ने AI से बनाई हनीमून की तस्वीरें

लेखन गजेंद्र 05:40 pm Jun 24, 202605:40 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां की एक युवती ने राजस्थान के उदयपुर में रहने वाले युवक से शादी से मना किया तो युवक ने उसका और उसके परिवार का जीना-दूभर कर दिया। युवक ने न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से फर्जी तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की बल्कि अंजान लोगों को बेवजह उनके घर का पता दिया। युवती ने परेशान होकर पुलिस और राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है।