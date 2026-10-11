बिहार: बच्चों के मध्यान्ह भोजन का चावल बेचने का आरोप, प्रधानाध्यापक निलंबित

7 अक्टूबर को शिकायतें मिली थीं कि स्कूल के गोदाम में जितना चावल रिकॉर्ड में दर्ज था, उससे कहीं ज्यादा चावल मौजूद था। इससे चावल के गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ गई थी।

इस मामले को साफ करने के लिए उन्हें एक दिन का समय भी दिया गया, लेकिन श्रीवास्तव कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए।

अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उन पर राज्य के नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निलंबन के दौरान उन्हें पूर्वी चंपारण के कोटवा स्थित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में रिपोर्ट करना होगा और केवल गुजारा भत्ता ही मिलेगा।