2014 में प्रोफेसर राव को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था (फाइल तस्वीर)

भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक CNR राव को SIR का नोटिस, नाम में सामने आई गलती

लेखन आबिद खान 01:53 pm Sep 09, 202601:53 pm

क्या है खबर?

देश के जाने-माने वैज्ञानिक और भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर CNR राव को अपनी पहचान साबित करने के लिए एक सुनवाई में पेश होने को कहा गया है। कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान उनके नाम की स्पेलिंग में अंतर पाए जाने के बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले रिकॉर्ड में उनका नाम प्रोफेसर सीएनआर राव (Prof. CNR Rao) दर्ज है।