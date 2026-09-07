AAP में जेल तोड़ने वाले आरोपी के आने से हड़कंप, मूसेवाला के पिता ने जताई हिंसा की आशंका

AAP में जेल तोड़ने वाले आरोपी के आने से हड़कंप, मूसेवाला के पिता ने जताई हिंसा की आशंका
पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा गुरप्रीत सिंह सेखों को पार्टी में शामिल करने के बाद से खूब चर्चा है। बता दें कि गुरप्रीत सिंह सेखों 2016 के नाभा जेल तोड़ने की घटना का मुख्य आरोपी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर जिले के जीरा में एक खास कार्यक्रम में खुद गुरप्रीत सिंह सेखों का पार्टी में स्वागत किया है। इसके बाद, सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने AAP पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को राजनीति में जगह दे रही है।
बलकौर सिंह ने 2027 चुनावों में हिंसा की आशंका जताई
बलकौर सिंह ने यह चेतावनी भी दी कि अगर ऐसे ही और गैंगस्टर को चुनाव लड़ने की इजाजत दी गई तो पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव हिंसक हो सकते हैं। उन्होंने कहा, "पहले दो-चार कत्ल करो, फिर चुनाव लड़ो और सीधे विधानसभा पहुंच जाओ।" वहीं, कांग्रेस और अकाली दल के विपक्षी नेताओं ने भी AAP की कड़ी आलोचना की है। शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने तो AAP सरकार को पंजाब की गैंगस्टर सरकार कहा है।