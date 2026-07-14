पंजाब: निजी स्कूल अब 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ा सकेंगे फीस

ये नए बदलाव पूरे पंजाब के लगभग 7,800 प्राइवेट स्कूलों को प्रभावित करेंगे। इससे राज्य के करीब 32 लाख छात्रों और उनके परिवारों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। यदि कोई स्कूल इन नियमों का पालन नहीं करता या इनकी अनदेखी करता है, तो उस पर 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर उस स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। मुख्यमंत्री मान ने इस फैसले को 'ऐतिहासिक' बताया और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का उनके समर्थन के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कदम पंजाब में सभी के लिए शिक्षा को ज़्यादा न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।