CM मान के दफ्तर से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में CBI जांच जारी, SC ने पंजाब की अपील टाली

आगामी चुनावों को देखते हुए, पंजाब सरकार का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। हाई कोर्ट पंजाब पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार से जुड़ी उन शुरुआती जानकारियों से ठीक से न निपटने से नाखुश था, जो प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने साझा की थीं। इसी के चलते हाई कोर्ट ने CBI के साथ पूरा सहयोग करने पर जोर दिया, क्योंकि ED की तरफ से उपलब्ध कराए गए सबूतों से पहली नज़र में बड़े सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता सामने आ रही थी।