CM मान के दफ्तर से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में CBI जांच जारी, SC ने पंजाब की अपील टाली
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की एक चुनौती पर अभी सुनवाई नहीं करने का फैसला किया है। यह चुनौती हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ थी, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान के दफ्तर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने को कहा गया था। इस मामले में मुख्यमंत्री मान के विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) राजबीर सिंह घुमन समेत कई अन्य लोग शामिल हैं। अब इस मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। फिलहाल, CBI जांच जारी रहेगी और उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।
पंजाब सरकार का आरोप, भाजपा CBI का गलत इस्तेमाल कर रही है
आगामी चुनावों को देखते हुए, पंजाब सरकार का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। हाई कोर्ट पंजाब पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार से जुड़ी उन शुरुआती जानकारियों से ठीक से न निपटने से नाखुश था, जो प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने साझा की थीं। इसी के चलते हाई कोर्ट ने CBI के साथ पूरा सहयोग करने पर जोर दिया, क्योंकि ED की तरफ से उपलब्ध कराए गए सबूतों से पहली नज़र में बड़े सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता सामने आ रही थी।