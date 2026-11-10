CISF कांस्टेबल पर हमला कर बनाया था वीडियो, कोर्ट के दखल से 4 पर मामला दर्ज
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उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक CISF कांस्टेबल पर हमला करने और उनका वीडियो बनाने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह घटना अगस्त महीने की है।
पुलिस के मुताबिक, यह वारदात सरदार बहुता गांव में हुई थी, जहां कांस्टेबल पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज होने से पहले ही उन पर हमला हुआ था।
FIR में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, उनमें धीरेंद्र यादव, वीरेंद्र यादव, अमन यादव और सरिता यादव हैं।
कोर्ट के दखल के बाद चार के खिलाफ FIR दर्ज
कांस्टेबल अजय यादव ने बताया कि उनके साथ मारपीट की गई और वीडियो बनाया गया। उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।
अजय यादव की शिकायत पर इन चारों के खिलाफ FIR तब दर्ज की गई, जब कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। अब पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुटी है।