रक्षाबंधन पर अपनों से मिलें बेफिक्र होकर, मुंबई BEST ने जोड़ीं 136 अतिरिक्त बसें
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रक्षाबंधन का त्योहार मनाने कहीं जाने का सोच रहे हैं? इस शुक्रवार सुबह 10:30 बजे से IBEST मुंबई और उपनगरों में 136 अतिरिक्त बसें चलाएगा। इसका मकसद यही है कि लोग बिना किसी परेशानी के अपने परिवार के सदस्यों से मिल सकें और यात्रा में कोई दिक्कत न हो।
22 डिपो से बसें, और भी संभव
ये खास बसें 22 डिपो से चलेंगी (जैसे बैकबे, मुंबई सेंट्रल, वडाला, सांताक्रूज, मुलुंड)। ये बसें प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और चेंबूर, सायन, बोरीवली, ठाणे, वाशी जैसे कई अन्य इलाकों को आपस में जोड़ेंगी।
BEST ने यह भी कहा है कि अगर यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो वे और भी बसें चलाने के लिए तैयार हैं।