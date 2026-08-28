रक्षाबंधन पर अपनों से मिलें बेफिक्र होकर, मुंबई BEST ने जोड़ीं 136 अतिरिक्त बसें

ये खास बसें 22 डिपो से चलेंगी (जैसे बैकबे, मुंबई सेंट्रल, वडाला, सांताक्रूज, मुलुंड)। ये बसें प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और चेंबूर, सायन, बोरीवली, ठाणे, वाशी जैसे कई अन्य इलाकों को आपस में जोड़ेंगी।

BEST ने यह भी कहा है कि अगर यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो वे और भी बसें चलाने के लिए तैयार हैं।