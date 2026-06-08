मुंबई के दादर में BEST बस बेकाबू, टक्कर से बाइक सवार की मौत

पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया

पुलिस ने बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और हादसे की वजह जानने के लिए जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दुर्घटना बस में आई तकनीकी खराबी, ड्राइवर की गलती या फिर सड़क की खराब स्थिति के कारण हुई। सही जानकारी के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इस हादसे ने मुंबई में बेस्ट बसों की सुरक्षा को लेकर फिर से चिंताएं बढ़ा दी हैं, खासकर तब जब पिछले साल दिसंबर में कुर्ला में हुए एक भीषण हादसे में नौ लोगों की जान चली गई थी।