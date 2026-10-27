इजरायल के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक कार में यात्रा की थी

नेतन्याहू के भविष्य का फैसला जल्द, भारत इजरायल चुनाव को करीब से क्यों देख रहा है?

लेखन गजेंद्र 07:58 pm Oct 27, 202607:58 pm

क्या है खबर?

इजरायली जनता मंगलवार को आम चुनाव में मतदान कर रही है। आने वाले दिनों में इसके परिणाम तय करेंगे कि मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भविष्य क्या होगा। चुनाव पर न केवल अमेरिका और ईरान बल्कि भारत भी करीब से नजर रख रहा है। यह चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है, जब 8 महीने पहले ही भारत और इजरायल के रिश्ते 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़े हैं। यह चुनाव भारत के लिए क्यों मायने रखता है? आइए, जानते हैं।