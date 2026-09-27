बेंगलुरु का ट्रैफिक अब घर तक पहुंचा: सोसाइटी में 30 मिनट का जाम
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बेंगलुरु से एक वीडियो वायरल हुआ है, जो एक अजीबोगरीब बात सामने ला रहा है। शहर की जानी-मानी ट्रैफिक से अब तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का अंदरूनी हिस्सा भी नहीं बच पाया है। इस वीडियो में गाड़ियां अपनी सोसाइटी से बाहर निकलने के लिए करीब 30 मिनट तक जाम में फंसी दिख रही हैं। हैरानी की बात यह है कि ड्राइवर मुख्य सड़क तक पहुंचने से पहले ही जाम में फंस जाते हैं।
मजाक में दिखा गंभीर सच: निजी जगहों तक पहुंचा ट्रैफिक
सोशल मीडिया पर लोगों ने बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या पर खूब मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक 'आधिकारिक तौर पर प्राइवेट इलाकों में भी आ गई है, लेकिन इस मजाक में एक गंभीर समस्या भी छिपी है। अब ट्रैफिक जाम निजी जगहों तक भी फैल रहे हैं, जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता।'