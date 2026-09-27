बेंगलुरु का ट्रैफिक अब घर तक पहुंचा: सोसाइटी में 30 मिनट का जाम

बेंगलुरु से एक वीडियो वायरल हुआ है, जो एक अजीबोगरीब बात सामने ला रहा है। शहर की जानी-मानी ट्रैफिक से अब तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का अंदरूनी हिस्सा भी नहीं बच पाया है। इस वीडियो में गाड़ियां अपनी सोसाइटी से बाहर निकलने के लिए करीब 30 मिनट तक जाम में फंसी दिख रही हैं। हैरानी की बात यह है कि ड्राइवर मुख्य सड़क तक पहुंचने से पहले ही जाम में फंस जाते हैं।