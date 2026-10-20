बेंगलुरु में जारा के कर्मचारियों ने शॉपिंग करने गई महिला से जबरन उतरवाए कपड़े, छूने का भी आरोप

रेडिट पर अपनी कहानी साझा करते हुए महिला ने बताया कि उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ और उसके सम्मान को ठेस पहुंची। उसने यह भी आरोप लगाया कि तलाशी के वक्त कर्मचारी ने अपने नंगे हाथों से उसके शरीर को छुआ। उसकी यह पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो गई, जिससे इंटरनेट पर भारी गुस्सा देखने को मिला। जारा ने अभी तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिससे ग्राहकों के अधिकारों और स्टोर की सुरक्षा प्रक्रियाओं से जुड़े कई सवाल खड़े हो गए हैं।