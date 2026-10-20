बेंगलुरु में जारा के कर्मचारियों ने शॉपिंग करने गई महिला से जबरन उतरवाए कपड़े, छूने का भी आरोप
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बेंगलुरु की एक महिला ने बताया कि फोरम साउथ मॉल में जारा के कर्मचारियों ने स्टोर का अलार्म बजने के बाद उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। विरोध करने के बावजूद भी कर्मचारियों ने उसकी तलाशी जारी रखी, लेकिन उन्हें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। माना जा रहा है कि अलार्म में किसी तकनीकी खामी की वजह से यह घटना हुई।
रेडिट पोस्ट में कर्मचारी द्वारा छूने का आरोप
रेडिट पर अपनी कहानी साझा करते हुए महिला ने बताया कि उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ और उसके सम्मान को ठेस पहुंची। उसने यह भी आरोप लगाया कि तलाशी के वक्त कर्मचारी ने अपने नंगे हाथों से उसके शरीर को छुआ। उसकी यह पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो गई, जिससे इंटरनेट पर भारी गुस्सा देखने को मिला। जारा ने अभी तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिससे ग्राहकों के अधिकारों और स्टोर की सुरक्षा प्रक्रियाओं से जुड़े कई सवाल खड़े हो गए हैं।