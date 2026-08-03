बेंगलुरु में अब पैदल चलना हुआ आसान, 750 किलोमीटर फुटपाथों का हुआ कायापलट

बेंगलुरु प्रशासन ने अपना 'सेफ फुटपाथ' अभियान पूरा कर लिया है। इसके तहत शहर के 750 किलोमीटर फुटपाथों को फिर से चलने लायक बनाया गया है। इससे पैदल चलना अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान हो गया है। मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा के नेतृत्व में करीब एक महीने तक चला यह अभियान पूरे शहर से अतिक्रमण हटाने पर केंद्रित था। खासकर मध्य बेंगलुरु में इस काम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया।