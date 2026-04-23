बेंगलुरु: आईफोन फैक्ट्री के शौचालय में किशोरी ने बच्चे को जन्मा, गला काट कूड़ेदान में फेंका

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां एपल आईफोन की फैक्ट्री के शौचालय में एक किशोरी ने नवजात को जन्म दिया और बाद में उसकी हत्या कर दी। घटना बुधवार को देवनहल्ली स्थित फॉक्सकॉन फैक्ट्री में घटी है। बच्चे को जन्म देने वाली 19 वर्षीय रेणुका है। घटना का खुलासा तब हुआ जब एक अन्य कर्मचारी शौचालय में दाखिल हुआ और उसने अवशेष देखकर अन्य कर्मचारियों और पुलिस को सूचना दी।

घटना बच्चे का गला काटकर कूड़ेदान में फेंका मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी रेणुका फैक्ट्री में काम करती है और अविवाहित है। वह गर्भवती थी और लगातार काम पर आ रही थी। बुधवार को उसे प्रसव पीड़ा हुई और शौचालय में गई। यहां उसने बच्चे को जन्म दे दिया। बदनामी के डर से उसने बच्चे के रोने से पहले ही उसका मुंह दबा दिया और गला काटकर उसे कूड़ेदान में डाल दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बच्चे को टॉयलेट में फेंकने की बात भी सामने आई है।

जांच आरोपी अस्पताल में भर्ती, मामला दर्ज पुलिस ने बताया कि जब एक अन्य कर्मचारी शौचालय का उपयोग करने के लिए अंदर गई तो उसने कूड़ेदान में बच्चे को देखा और शोर मचाया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। उसका इलाज चल रहा है, जबकि उसके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि महिला ने अभी यह नहीं बताया कि यह बच्चा किसका है।

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